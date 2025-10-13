Musica, al via oggi le riprese del film sulla storia di Gigi D'Alessio Girato interamente a Napoli, dureranno sette settimane

Un film sui primi anni di carriera di Gigi D'Alessio, ma anche sulla Napoli degli anni '80 e sulla incredibile scena musicale di quel periodo. Cominciano oggi, a Napoli, le riprese di "Solo se canti tu" diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production e Pepito Produzioni con Rai Cinema. La pellicola parte dalla giovinezza di D'Alessio che sarà interpretato da Matteo Paolillo. Accanto a Paolillo, Cristiana Dell'Anna e Antonio De Matteo nel ruolo dei genitori del cantante, Giovanni Ludeno che vestirà i panni di Mario Merola, mentre Renato De Simone sarà Vincenzo D'Agostino amico storico di Gigi e suo paroliere. E con la partecipazione di Massimiliano Gallo che sarà Tony gestore del "Panfilo" locale storico e in voga in quegli anni e dello stesso Gigi D'Alessio. "Da sfollato a piazza Plebiscito per il terremoto fino ai concerti di piazza Plebiscito da pop star, gli esordi e la vita di Gigi D'Alessio hanno accompagnato la rinascita tumultuosa di una città che negli anni '80 ha cambiato pelle e soprattutto musica. Senza mai rinunciare al sentimento" sottolinea il regista Luca Miniero. Il set del film, che sarà girato interamente a NAPOLI, durerà sette settimane.