San Giuseppe Vesuviano, al via Festambiente Natura nel parco del Vesuvio Domani 15 ottobre iniziativa di pulizia del Sentiero 7 Vallone della Profica

Un'azione di volontariato ambientale nel Parco Nazionale del Vesuvio. Domani, mercoledì 15 ottobre, alle 10.00, da Puliamo il Mondo con Parco Nazionale del Vesuvio e Comune di San Giuseppe Vesuviano l'iniziativa di pulizia del sentiero numero 7 del Parco Nazionale del Vesuvio "Il Vallone della Profica". Punto di incontro alle spalle della chiesa di Santa Maria la Scala San Giuseppe Vesuviano. L'azione di pulizia apre ufficialmente "FestAmbiente Natura nel Parco Nazionale del Vesuvio" promossa da Legambiente Campania, Legambiente Somma Vesuviana e Parco Nazionale del Vesuvio che si svolgerà il 17 e 18 ottobre.

L'edizione di quest'anno vuole celebrare un anniversario importante: i trent'anni dall'istituzione dell'area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il sentiero scelto da Legambiente, noto come "Vallone della Profica Paliata", è uno degli ultimi tracciati ad essere stato ripristinato dal Parco. Il percorso attraversa una varietà di ambienti — dalle aree agricole ai boschi — ed è particolarmente adatto all'avifauna, che vi trova rifugio e habitat ideale.