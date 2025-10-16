Napoli: approvato primo lotto di interventi per Molo San Vincenzo

La Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi il primo lotto di interventi per la valorizzazione del Molo San Vincenzo , segnando un passo decisivo verso l'apertura sistematica di uno dei luoghi piu' suggestivi della citta'.
Il progetto, frutto di una collaborazione interistituzionale articolata e condivisa, prevede il recupero dell'eliporto come terrazza panoramica aperta alla citta' e il restauro di una porzione del muro borbonico, che fungera' da intervento pilota per il recupero dell'intera murazione, subordinato alla disponibilita' di ulteriori finanziamenti.
"La prossima e imminente tappa, prevista entro la fine dell'anno, e' l'apertura del cantiere, che durera' sei mesi e offrira' alla citta' uno dei punti di vista piu' spettacolari sul Golfo di Napoli - commentano dall'amministrazione comunale -. Si tratta di un progetto strategico all'interno del piu' ampio programma di interventi per riavvicinare Napoli al suo mare".
Le tappe del percorso istituzionale: il 5 luglio 2022, il Progetto "Dal Parco Archeologico della linea 1 al Molo San Vincenzo: una passeggiata pubblica", per un importo pari a 5.680.309,44 euro e' inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo denominato "Napoli - Centro storico" sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, dal Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Citta' metropolitana di Napoli, dal Comune di Napoli, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Cultura, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A.
Il 22 luglio 2022 c'e' stata la ottoscrizione tra Comune di Napoli, Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale del Protocollo d'intesa con allegata la relazione tecnica delle scelte condivise anche con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. Il 28 luglio 2023 c'e' stata la sottoscrizione tra il Comune di Napoli e Difesa Servizi societa' in house del Ministero della Difesa del Contratto di concessione di una porzione di Molo San Vincenzo. Per la prima volta viene concessa per uso duale -Marina Militare e Comune di Napoli- un tratto della base Navale che consentira' l'accesso ai cittadini e ai turisti non solo legato ad eventi puntuali, ma sistematico.