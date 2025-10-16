Napoli: approvato primo lotto di interventi per Molo San Vincenzo Entro fine anno l'apertura del cantiere

La Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi il primo lotto di interventi per la valorizzazione del Molo San Vincenzo , segnando un passo decisivo verso l'apertura sistematica di uno dei luoghi piu' suggestivi della citta'.

Il progetto, frutto di una collaborazione interistituzionale articolata e condivisa, prevede il recupero dell'eliporto come terrazza panoramica aperta alla citta' e il restauro di una porzione del muro borbonico, che fungera' da intervento pilota per il recupero dell'intera murazione, subordinato alla disponibilita' di ulteriori finanziamenti.

"La prossima e imminente tappa, prevista entro la fine dell'anno, e' l'apertura del cantiere, che durera' sei mesi e offrira' alla citta' uno dei punti di vista piu' spettacolari sul Golfo di Napoli - commentano dall'amministrazione comunale -. Si tratta di un progetto strategico all'interno del piu' ampio programma di interventi per riavvicinare Napoli al suo mare".

Le tappe del percorso istituzionale: il 5 luglio 2022, il Progetto "Dal Parco Archeologico della linea 1 al Molo San Vincenzo: una passeggiata pubblica", per un importo pari a 5.680.309,44 euro e' inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo denominato "Napoli - Centro storico" sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, dal Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Citta' metropolitana di Napoli, dal Comune di Napoli, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Cultura, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A.

Il 22 luglio 2022 c'e' stata la ottoscrizione tra Comune di Napoli, Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale del Protocollo d'intesa con allegata la relazione tecnica delle scelte condivise anche con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. Il 28 luglio 2023 c'e' stata la sottoscrizione tra il Comune di Napoli e Difesa Servizi societa' in house del Ministero della Difesa del Contratto di concessione di una porzione di Molo San Vincenzo. Per la prima volta viene concessa per uso duale -Marina Militare e Comune di Napoli- un tratto della base Navale che consentira' l'accesso ai cittadini e ai turisti non solo legato ad eventi puntuali, ma sistematico.