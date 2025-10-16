Euro 2032: Manfredi, a breve progettazione lavori al Maradona Il sindaco: "Percorso amministrativo molto complesso"

"Noi stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore. A brevissimo cominceremo la progettazione degli interventi possibili sul Maradona e poi alla fine ci confronteremo con il Governo nazionale e con l'Uefa".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all'utilizzo dello stadio per gli Europei 2032, a margine di un convegno sullo sport al circolo Ilva di Bagnoli. Rispetto all'ipotesi di un nuovo stadio nell'area di Poggioreale, lanciata nei mesi scorsi dal presidente del Calcio Napoli De Laurentiis, Manfredi ha ribadito che "il percorso amministrativo è molto complesso perchè ci sono i vincoli della presenza del mercato che sicuramente rappresentano un ostacolo molto difficile da superare, ma noi valuteremo tutte le possibili opzioni".