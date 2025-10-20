Partono oggi i lavori per riqualificare via Manzoni: investimento da 7 milioni I lavori interesseranno anche i marciapiedi e le nuove alberature

Partono oggi i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito del Grande Progetto Posillipo. Gli interventi, che si svolgeranno a traffico aperto, prevedono il restringimento della carreggiata, garantendo comunque una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare. Ne dà notizia il Comune.

Il cronoprogramma dei lavori prevede una durata complessiva di 18 mesi, con conclusione prevista per aprile 2027. La prima fase, che interesserà il tratto tra Torre Ranieri e l’incrocio con via Francesco Petrarca, si concluderà a febbraio 2026.

Il costo totale dell'intervento è di circa 7 milioni e 200mila euro.

Durante questa fase:

Sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nelle aree interessate.

La circolazione pedonale sarà sempre garantita tramite attraversamenti provvisori.

Sarà cantierizzata la corsia di inversione di marcia all’altezza di Torre Ranieri, con possibilità di inversione presso la rotatoria di via Petrarca.

“I lavori di riqualificazione di via Manzoni si inquadrano nel più ampio insieme integrato di interventi che l’amministrazione ha messo in campo per superare il degrado della Collina di Posillipo” precisa l’amministrazione comunale “frutto di un lungo ed articolato lavoro di condivisione delle scelte soprattutto con gli organi di tutela. Dopo i lavori su via Orazio e via Petrarca che hanno riguardato soprattutto la sistemazione del capostrada, gli interventi già avviati su via Boccaccio, con l’apertura del cantiere di via Manzoni prosegue il programma di sistemazione delle strade alberate”.

Riqualificazione del capostrada