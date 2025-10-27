Spiagge, sindaco Bacoli: 'liberati 25mila mq arenile a Miseno e Miliscola' Della Ragione: "Ripristiniamo un diritto negato"

"Ho firmato la lettera che obbliga i lidi militari di Bacoli a liberare 25.000 mq di spiaggia a Miseno e Miliscola. Venticinquemila metri quadrati. È un pezzo di spiaggia, enorme, lungo per centinaia e centinaia di metri. Ne potranno godere tutti. Adesso e, soprattutto, già dalla prossima estate. Oggi mettiamo un punto fermo, storico, che ripristina un diritto negato".

Lo annuncia su Facebook Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli (Napoli). "Abbiamo studiato attentamente tutte le concessioni rilasciate ai lidi militari sulle nostre spiagge, in area demaniale. Abbiamo recuperato - spiega nel post - tutte le carte, i documenti. Ed abbiamo scoperto che i concessionari privati degli stabilimenti militari hanno sforato l'occupazione di arenile, con ombrelloni e sedie sdraio, per oltre 25.000 mq. Praticamente, le concessioni rilasciate dal Governo Italiano nel 1995, coincidono con la superficie che viene recintata in inverno. E non con quella occupata in estate, fino alla riva. Liberiamo così un pezzo di città. Una fascia enorme di spiaggia, preziosissima: perché è tutta fronte mare. E perché era negata al popolo. Spesso, anche con modi brutali. Con bagnanti, muniti di semplice asciugamano, cacciati via come fossero dei delinquenti".

Il primo cittadino prosegue: "ho inviato la lettera che sancisce un fatto incontrovertibile. Anche i gestori privati dei lidi militari devono rispettare le concessioni. E le leggi. Nulla di più. È una conquista pubblica che abbiamo già inserito anche nel nuovo Piano per l'Utilizzo degli Arenili di Bacoli. Queste aree verranno fornite di servizi, pulizia ed indicazioni chiare. È una battaglia storica che, con il popolo bacolese, portiamo avanti da sempre. E che sostengo da quando ero adolescente. Non a chiacchiere. Ma con i fatti. Perché ho sempre ritenuto che quella delle spiagge libere fosse una battaglia sacrosanta di civiltà. E che porteremo avanti con sempre maggiore convinzione. Dai capannoni abusivi abbattuti, alle recinzioni demolite, alle spiagge liberate. Miseno e Miliscola avranno il 50% di spiaggia libera. Era una promessa fatta alla città, alle migliaia di persone che vivono per scelta la nostra terra. E la stiamo mantenendo".