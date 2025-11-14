Napoli: appello dal Vomero per la potatura dei platani storici Capodanno: "Hanno raggiunto i piani alti degli edifici. C'è il rischio che possano cadere"

"Nonostante i tempi siano certamente maturi, tenendo conto delle tempistiche indicate in norme e regolamenti al riguardo, non si è dato ancora corso all’operazione di potatura degli alberi posti lungo le strade e le piazze del quartiere Vomero. Una vicenda che desta non poche preoccupazioni".

A intervenire, ancora una volta, sui ritardi nell'ambito della manutenzione del verde pubblico sulla collina è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

Un’operazione - sottolinea Capodanno - che notoriamente va eseguita proprio di questi tempi, pure per riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati con notevoli oscillazioni in caso di giornate ventose tipiche dell'oramai imminente periodo invernale, con il rischio di schiantarsi all'improvviso al suolo, con conseguenti pericoli, come testimoniato, tra gli altri, dal grave episodio, verificatosi per ultimo all'inizio del mese scorso, del grosso platano che all'improvviso si abbatte sulla carreggiata in via Luca Giordano all'incrocio con via Vaccaro.

Una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia, come purtroppo già accaduto in passato.

In questi casi, proprio durante le operazioni di potatura, si procede ad alleggerire la chioma dal lato dove l’albero pende o, se oscilla molto, si può anche valutare l’opportunità di ridurlo in altezza.

I rami di alcuni platani secolari del Vomero - aggiunge Capodanno -, segnatamente lungo via Scarlatti e via Luca Giordano, privi della necessaria potatura da alcuni anni, arrivano oramai fino agli ultimi piani degli edifici circostanti edifici spingendosi verso le finestre e i balconi delle abitazioni e, in molti casi risultando inclinati. Senza considerare che alcune di queste essenze, attaccate da malattie quali il cancro rosa e afflitte da tempo dalle “cimici del platano“, sono state, nel corso degli anni, eliminate o sono cadute. Una situazione che andrebbe costantemente monitorata, come chiediamo da tempo, effettuando tutti gli interventi manutentivi che si rendessero necessari e contestualmente sostituendo i tanti alberi mancanti o dei quali è rimasta solo la ceppaia.

Laddove non si provvedesse per tempo, con l'arrivo della stagione invernale, si riproporrebbero le stesse situazioni che si sono verificate anche negli anni scorsi – puntualizza Capodanno -, con la possibile caduta di alberature stradali, mentre per altre potrebbe rendersi necessario procedere all'eliminazione, laddove si manifestassero pericoli per la pubblica incolumità. Da qui la necessità di effettuare interventi immediati, anche approfittando delle belle giornate di questo periodo, al fine di scongiurare che analoghe situazioni possano ripetersi nell'imminente inverno, procedendo sia alle operazioni di potatura sia prestando le necessarie quanto opportune cure alle piante che risultassero affette da patologie".

Sull'importante quanto sentita questione Capodanno sollecita l’intervento, in tempi rapidi, sia del sindaco Manfredi che dell'assessore al verde, Santagada.