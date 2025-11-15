154esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno: un omaggio a James Senese Inaugurata ieri pomeriggio

San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi di Napoli, ha riacceso oggi la sua magia con l’inaugurazione ufficiale della 154esima Fiera di Natale. Tra botteghe illuminate, folla festante e atmosfera unica, la tradizione artigianale napoletana torna protagonista, confermandosi attrazione internazionale per appassionati e turisti.

Un’edizione speciale dedicata a James Senese

L’edizione 2025 rende omaggio a James Senese, icona della musica napoletana recentemente scomparsa. Gli artigiani di San Gregorio Armeno hanno realizzato una statuetta commemorativa, consegnata alla figlia Anna Senese, visibilmente emozionata. Un gesto che unisce memoria, arte e identità partenopea, celebrando il legame profondo tra la città e le sue eccellenze culturali.

Le associazioni e le istituzioni protagoniste dell’inaugurazione

A guidare l’inaugurazione sono state l’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta da Vincenzo Capuano, e l’Associazione Artigianale Arte Presepiale, rappresentata da Samuele Marigliano. Numerosi rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato per testimoniare vicinanza e sostegno a un settore che resta cuore economico e culturale della città.

Il momento più atteso è stato il taglio del nastro, affidato ad Anna Senese e all’assessore al Turismo Teresa Armato, preceduto dalla benedizione del parroco di San Lorenzo Maggiore, don Domenico, che ha ricordato il valore spirituale della tradizione dei presepi.

Novità per la viabilità: senso unico alternato

Durante l’inaugurazione, l’assessore Armato ha annunciato una novità importante per migliorare la fruizione della Fiera: nei fine settimana di dicembre sarà attivo un senso unico alternato lungo il percorso, con due settimane a salire e due a scendere. La misura è stata accolta positivamente dai bottegai, in particolare da chi aveva segnalato difficoltà lo scorso anno con il senso unico in salita.

Vincenzo Capuano ha commentato: "San Gregorio Armeno è il cuore pulsante del Natale napoletano e quest’anno abbiamo voluto ricordare un gigante come James Senese, una perdita enorme per tutta Napoli."

Anche Samuele Marigliano ha ringraziato l’assessore Armato e la vicepresidente del Consiglio Comunale, Flavia Sorrentino, per il sostegno all’installazione delle nuove casette e all’organizzazione dell’evento.

Fino all’Epifania: arte, tradizione e identità

La Fiera rimarrà aperta fino all’Epifania, confermando San Gregorio Armeno come simbolo di arte, tradizione e identità napoletana, capace di rinnovarsi di anno in anno e di attrarre visitatori da tutto il mondo. Tra statuette, presepi e omaggi alla cultura partenopea, la Fiera rappresenta un’occasione unica per immergersi nel cuore del Natale di Napoli.