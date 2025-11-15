Stazione Capodichino Linea 1: lavori quasi conclusi per la nuova fermata Si potrà raggiungere il centro città in 9 minuti

La stazione Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli ha raggiunto oltre il 95% di completamento, avvicinandosi alla fase finale dei lavori. L’intervento, fondamentale per potenziare la mobilità urbana, consentirà di collegare l’aeroporto internazionale di Capodichino con il centro città in soli 9 minuti.

La visita del Ministro e lo stato dei lavori

Il cantiere è stato visitato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha potuto constatare direttamente l’avanzamento dei lavori. La stazione sarà gestita dall’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ed è parte del progetto di prolungamento della Linea 1, che oggi conta oltre 20 chilometri di percorso e 20 stazioni.

Design e architettura della stazione Capodichino

La stazione, progettata da Ivan Harbour dello Studio RSHP di Londra, si ispira al Pozzo di San Patrizio di Orvieto e si caratterizza per un ambiente unico, circolare, con un diametro interno di 33 metri e una profondità di circa 50 metri. Tra le caratteristiche principali:

Copertura metallica alta 8 metri e dal peso di 450 tonnellate, simile a un hangar e dal design innovativo a “ragnatela d’acciaio”.

Otto ascensori panoramici centrali, progettati per resistere a terremoti di forte intensità.

Quattro scale elicoidali che collegano le banchine all’atrio a livello strada.

Collegamenti strategici per Napoli

La stazione Capodichino sarà tra le poche al mondo a collegare direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità. Il progetto prevede anche la realizzazione di tre pozzi di servizio per TBM profondi circa 50 metri, due per la sub-tratta Capodichino-Poggioreale e uno per il collegamento con la stazione Di Vittorio della linea EAV, completando l’anello tra Linea 1 e Linea 11.

Il ruolo di Webuild nella mobilità campana

Il progetto è realizzato da Webuild, presente in Campania dagli anni ’80 con opere simbolo come la stazione AV Napoli-Afragola, progettata da Zaha Hadid, e diverse stazioni dell’arte della Metropolitana di Napoli, tra cui Toledo e Monte Sant’Angelo. Attualmente, Webuild sta anche completando la Linea 7, con la fermata Parco San Paolo che ha superato il 50% dei lavori.

Nel Sud Italia e isole, i progetti in corso di Webuild rappresentano un valore complessivo di circa 15 miliardi di euro, impiegando 8.700 persone tra personale diretto e di terzi e coinvolgendo 7.600 fornitori diretti.