Natale a Napoli 2025: luci, eventi e record di presenze per l’Immacolata Ieri pomeriggio l'accensione dell'albero in Piazza Municipio

Le feste natalizie 2025 a Napoli entrano nel vivo in un anno speciale: il Giubileo cittadino e il compleanno della città, che festeggia i suoi due millenni e mezzo di storia. Come da tradizione, i dati dei flussi turistici del ponte dell’Immacolata mostrano numeri in crescita record rispetto agli anni passati.

Secondo le previsioni dell’Osservatorio comunale al Turismo, saranno circa 350mila le presenze distribuite su 4 notti dal 7 al 10 dicembre. Il giorno dell’Immacolata, sabato 8 dicembre, favorirà il turismo di “long stay”, con possibilità che il numero di visitatori superi le previsioni, arrivando a sfiorare mezzo milione di turisti nella città partenopea.

Flussi turistici e strutture ricettive

Nel 2024, il tasso di occupazione delle camere alberghiere per il ponte dell’Immacolata ha sfiorato il 90%, con piena disponibilità a Capodanno. Anche quest’anno, il turismo di prossimità e mordi e fuggi resta presente, ma il calo registrato nelle presenze brevi indica un maggiore interesse per soggiorni più lunghi, a tutto vantaggio dell’economia locale.

Eventi e mercatini di Natale a Napoli

Napoli offre un calendario ricco di iniziative per le feste 2025:

Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, inaugurato l’8 dicembre.

Mercatini di Natale in piazza Dante, piazza Mercato, viale Dohrn (antiquariato) e San Pasquale (artigianato, collezionismo e fumetto).

Natività artistica a piazza Municipio, dal 5 dicembre all’8 gennaio, realizzata dai Maestri delle Antiche Arti Artigiane di Napoli.

Concerti di Natale e gospel: tra cui il concerto di Natale dei Cantori di Posillipo il 15 dicembre e al Duomo il 25 dicembre; Tyree Miller & The Gospel Sound Collective a San Lorenzo Maggiore il 19 e 20 dicembre.

Eventi speciali come I Misteri di Napoli, Natale di emozioni e Vedi Napoli Sacra e Misteriosa, tour in diverse zone della città.

Concerto nella basilica di San Gennaro al Vomero il giorno dell’Immacolata.

Luci di Natale e atmosfera festiva

La città si è già trasformata in un grande spettacolo luminoso: 5.000 elementi luminosi e 150 km di luminarie, realizzati grazie a 3 milioni di euro della Camera di Commercio e 1,5 milioni del Comune. Dal 5 dicembre tornerà la Natività dei maestri di San Gregorio Armeno e dall’8 dicembre aprirà il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito.

L’accensione ufficiale delle luci 2025, con la partecipazione di oltre 2.500 cittadini, ha visto il sindaco Manfredi e l’assessora Teresa Armato dare il via a un evento emozionante, tra albero, stella luminosa e installazioni.