Musumeci: "Leggi di ambientalismo integralista non facilitano interventi" "L'Italia può diventare veramente il grande approdo del turismo da diporto"

"Le leggi di un certo ambientalismo integralista non facilitano gli interventi. Io mi sento ambientalista con grande responsabilita', ma l'ambientalismo improntato alla mummificazione del territorio non serve", dice il ministro del Mare, Nello Musumeci, che parla anche di "ostacoli" che trova "in alcune delle istituzioni proprio per questa esasperante cultura della mummificazione del territorio".

In videocollegamento Musumeci partecipa a un convegno sui porti d'Italia, a Napoli. "Spero di poterli superare con buonsenso e con la responsabilita' di tutti. L'Italia puo' diventare veramente il grande approdo del turismo da diporto e allora lavorare per creare nuovi approdi, nuove strutture nel rispetto dell'ambiente, diventa essenziale". "Stiamo lavorando anche di testa, anche con il ministero del Turismo e con il ministero dell'Ambiente, dove maggiormente si trovano difficolta' interpretative di norme che secondo me vanno riviste non perche' ci sia la cementificazione delle coste - spiega - che sarebbe un delitto, un crimine, ma perche' laddove e' possibile intervenire va fatto e va fatto senza lacci e lacciuoli".