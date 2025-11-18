Campi Flegrei: confermato sollevamento del suolo di 2,5 cm al mese Lo dice l'ultimo bollettino di sorveglianza dell'Osservatorio Vesuviano

Confermato l'aumento della velocità di sollevamento del suolo registrato nei Campi Flegrei a partire dallo scorso 10 ottobre. L'ultimo bollettino di sorveglianza diffuso dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, relativo alla settimana dal 10 al 16 novembre, riporta che dal 10 ottobre il valore medio mensile di sollevamento è di circa 2,5 centimetri al mese; da aprile a inizio ottobre la velocità media era stata di circa 15 millimetri, precedentemente dallo sciame sismico del 15-19 febbraio ad aprile il valore medio era stato di circa 30 millimetri al mese. Il sollevamento totale registrato alla stazione Gnss di Rione Terra, nel centro storico di Pozzuoli, è di circa 19 centimetri da gennaio 2025. Dal 10 al 16 novembre, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 88 terremoti con magnitudo massima 2.1.