Bullismo, Patrizio Oliva a Roma con "Educazione, formazione e valore" Il tour teatrale si concluderà a Napoli il 24 novembre

"Il mio è uno spettacolo che nasce rivolto ai giovani - aggiunge Patrizio Oliva -. Il mio vissuto, che cerco di trasmettere a chi viene a seguire lo spettacolo, consente di vedere quali sono le possibilità di coronare i propri sogni e avere risultati anche se si proviene da contesti difficili come quello nel quale sono nato. Far capire ai giovani che non esistono scorciatoie per il successo e per conquistare degli obiettivi ma solo lavoro, fatica e sudore, è una strada difficile ma a mio giudizio necessaria in un'epoca dominata dai social, per evitare che possano essere intraprese strade pericolose dalle quali è difficile venire fuori. E lo sport in questo ha un ruolo educativo e di crescita personale determinante". Il progetto è realizzato dall'associazione culturale Arteteca con il contributo del ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, con il sostegno di Union Gas e Luce. Dopo la tappa di Roma, il tour teatrale si concluderà a Napoli il 24 novembre (teatro Sannazaro) per poi proseguire in altri istituti scolastici.