Lavori a Napoli Centrale: cambia la circolazione dei treni regionali ?dal 21 al 23 novembre cancellazioni e variazioni per i treni Regionali di Trenitalia

Importanti modifiche attendono i pendolari e i viaggiatori del trasporto Regionale di Trenitalia nel prossimo weekend. A causa di nuovi lavori di manutenzione programmata che interesseranno la stazione di Napoli Centrale, il programma di circolazione di diversi treni subirà variazioni.

Le modifiche saranno in vigore dalle ore 23:00 di venerdì 21 novembre fino alle ore 15:00 di domenica 23 novembre.

Le Tratte Interessate e le Variazioni

I principali disagi si concentreranno sulle seguenti relazioni, che subiranno cancellazioni totali o parziali, variazioni di percorso e modifiche di orario:

Napoli Centrale – Roma Termini (via Formia);

Napoli Centrale – Cancello – Caserta;

Napoli Centrale – Aversa – Caserta (con cancellazioni nella tratta Napoli C.le - Aversa);

Napoli Centrale – Salerno – Sapri – Cosenza (con cancellazioni parziali nella tratta Napoli C.le - Salerno e variazioni di percorso).

Servizi Sostitutivi e Consigli Utili

Per garantire la continuità del servizio e mitigare l'impatto dei lavori, Trenitalia ha predisposto corse sostitutive con autobus lungo le tratte interessate:

Bus tra Napoli Centrale verso Aversa, Villa Literno e Caserta.

Bus tra Napoli Centrale e Salerno.

È fondamentale che i viaggiatori tengano presente che l'utilizzo dei servizi su gomma comporterà un aumento dei tempi di percorrenza, che sarà variabile anche in funzione delle condizioni del traffico stradale.

Attenzione: A bordo dei bus sostitutivi è vietato il trasporto di biciclette e di animali, con l'unica eccezione dei cani guida. Inoltre, data la possibile riduzione dei posti disponibili rispetto al servizio ferroviario ordinario, Trenitalia raccomanda caldamente ai passeggeri di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

L'azienda invita tutti i clienti a consultare i canali ufficiali di informazione e acquisto di Trenitalia, che vengono costantemente aggiornati, e a prestare attenzione alle comunicazioni veicolate tramite e-mail o SMS per chi ha acquistato un biglietto digitale regionale.