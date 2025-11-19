Banco alimentare: pieno sostegno al centro "La tenda del rione Sanità" Lions della zona 1 e volontari uniti

Nell’ambito del service a cui ha aderito il distretto 108YA, governatore Giuseppe Naim, la zona 1, sotto la guida della presidente Rossella Fasulo, rinnova e rafforza il proprio impegno a favore delle persone in difficoltà sostenendo, anche quest’anno, l’attività del centro La Tenda del rione Sanità.

Da iniziativa del solo Lions Club Napoli Host, il Banco Alimentare diventa un'attività di Service della Zona 1 frutto della sinergia tra Lions Club Napoli Host, Napoli Megaride, Napoli 1799 e Napoli Europa Gianpaolo Cajati con i presidenti Antonella Della Corte, Hubert Bowinkel, Alberto Paudice e Enzo Capone. In particolare, questo è il terzo anno che il Napoli Host si occupa dell’associazione La Tenda destinando all'associazione i contributi raccolti da iniziative di beneficenza e generi alimentari raccolti durante la colletta alimentare, nonchè facendo ricevere contributi dalla Fondazione Internazionale dei Lions per l’integrazione delle attrezzature per la mensa.

Questa scelta conferma la volontà dei Lions di essere presenti in modo concreto e tempestivo sul territorio, offrendo un aiuto tangibile a chi vive situazioni di fragilità e rafforzando il legame con una realtà, come la Tenda, che ogni giorno rappresenta un presidio fondamentale di accoglienza e supporto. Questo anche grazie alla preziosa attività di Oscarino Spano, socio del Lions club Napoli Host e volontario della Tenda.

“Il numero delle persone che ogni giorno si rivolge al centro La Tenda è in costante aumento – spiega la presidente Rossella Fasulo - e la mensa, talvolta, non riesce a garantire pasti caldi a tutti semplicemente perché manca la materia prima. Per questo abbiamo scelto di unire le forze come Zona 1 e come centro La Tenda, convinti che solo un’azione collettiva possa far fronte a un’emergenza che cresce sotto i nostri occhi. E la strategia è stata vincente: abbiamo raccolto circa una tonnellata di generi alimentari. Voglio ringraziare per tutto questo, i volontari del centro La Tenda, Mario, Tina, Nando e Monica".

Il centro La Tenda del Rione Sanità rappresenta una delle realtà più attive e preziose del territorio: non solo mensa, ma anche doposcuola per i bambini, ambulatorio medico, posti letto e dormitorio per i senza dimora. Una struttura che ogni giorno offre sostegno, accoglienza e dignità a chi vive condizioni di fragilità.

La presidente Fasulo rivolge infine un appello alla cittadinanza: “L’iniziativa del Banco alimentare continuerà fino al primo dicembre, il cuore di Napoli è grande e lo dimostra ogni volta che è chiamato alla solidarietà. Chiediamo a tutti di continuare a donare generi alimentari e prodotti di prima necessità non solo in occasione del Banco Alimentare, ma anche dopo.

Il centro La Tenda ha bisogno del sostegno continuo della comunità, perché ogni giorno ci sono persone che attendono un pasto caldo. L’impegno della Zona 1 del distretto 108YA è quello di realizzare altre iniziative a sostegno della Tenda e di chi ha bisogno”.