Trasporti, weekend da incubo: domenica stop funicolari Chiaia e Mergellina Sospensioni per l'intera giornata e ultime corse anticipate.

" A Napoli si annuncia un fine settimana da incubo per i circa 60mila passeggeri che nei giorni feriali utilizzano gli impianti a fune del capoluogo partenopeo, vale a dire le quattro funicolari, Centrale, Chiaia, Mergellina e Montesanto, viaggiatori che nei giorni festivi si riducono a poco più di ventimila. In particolare, stando ai dati pubblicati sul sito dell'ANM, l'azienda napoletana per la mobilità che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo partenopeo, la funicolare Centrale trasporta circa 28mila passeggeri nei giorni feriali che si riducono a crica10mila in quelli festivi, mentre per la funicolare di Chiaia gli utenti sono 15mila nei giorni feriali e 5mila in quelli festivi, Montesanto trasporta mediamente 12.500 viaggiatori nei giorni feriali e 4mila in quelli festivi e infine la funicolare più giovane, quella di Mergellina trasporta 3.500 passeggeri nei giorni feriali e 2mila in quelli festivi ".

A segnalare i disservizi che si annunciano nell'arco temporale che va domani 22 novembre fino a mercoledì 26 novembre, dunque per quasi una settimana, è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari che da lustri segue e segnala le complesse vicende che caratterizzano il malfunzionamento delle funicolari nel capoluogo partenopeo, anche attraverso il gruppo fondato su Facebook: "Napoli: gli "orfani" delle funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto" che conta oltre duemila iscritti.



" I problemi per gli utenti delle quattro funicolari partenopee - puntualizza Capodanno - inizieranno già da domani, sabato 22 novembre con la sospensione del servizio per l'intera giornata delle corse delle funicolari Montesanto e Mergellina mentre la funicolare di Chiaia effettuerà l'ultima corsa alle 22:00 invece che alle 2:00, con ben quattro ore d'anticipo. Domenica 26 novembre, giornata peraltro nella quale saranno aperti i seggi per le votazioni, il servizio resterà sospeso per l'intera giornata per le funicolari Chiaia e Mergellina mentre il lunedì successivo saranno interessate le funicolari Mergellina e Chiaia che effettueranno l'ultima corsa rispettivamente alle 14.10 e alle 22.00. Infine martedì 25 e mercoledì 26 novembre sarà sospeso per l'intera giornata il servizio per la funicolare Mergellina".



" Il tutto - sottolinea Capodanno - senza che vengano resi noti i motivi di queste chiusure che riguardano, seppure in misura diversa, tre delle quattro funicolari presenti nel capoluogo partenopeo, rimanendo esclusa solo al funicolare centrale ".

" Inoltre - osserva Capodanno - per nessuna delle suddette sospensioni o anticipazioni di chiusure è prevista la possibilità di poter usufruire di un trasporto sostitutivo su gomma, la qual cosa penalizza, in particolare, zone che sono collegate al resto della città unicamente attraverso le funicolari. Si pensi, per esemplificare, agli abitanti che risiedono a via Palizzi al Vomero, il cui unico collegamento è costituito dalla stazione intermedia "Palazzolo" della funicolare di Chiaia ".

Disservizi sui quali Capodanno richiama ancora una volta l'attenzione dei vertici dell'amministrazione comunale partenopea, segnatamente del sindaco Manfredi e dell'assessore ai trasporti, Cosenza.