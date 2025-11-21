Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada: prevenzione e sicurezza Manifestazione stamane nel piazzale della tangenziale di Napoli in Via Cintia

In occasione della settimana in cui si celebra la “Giornata mondiale in memoria delle Vittime della Strada”, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, ha organizzato in collaborazione con la Società Tangenziale Spa di Napoli, una giornata dedicata alla sensibilizzazione, prevenzione e sicurezza stradale con diverse iniziative che hanno coinvolto alcune scolaresche presenti sul territorio.

La manifestazione si è svolta nella mattinata odierna, nel piazzale della Tangenziale di Napoli in Via Cintia.

L’evento a cui hanno partecipato circa 80 ragazzi provenienti dal Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” e dall’ISS Nitti di Napoli, si è articolato in due momenti:

Il primo dedicato alla comunicazione specifica sui temi della sicurezza stradale, in particolare personale della Specialità altamente formato in materia ha illustrato e sensibilizzato i giovani al rispetto delle regole e alla prudenza da tenere sulla strada. Il secondo dedicato alle testimonianze di familiari di giovani vittime della strada.

Oltre agli interventi educazionali e la visita alla sala operativa del Cops e della tangenziale è stato allestito uno spazio dove è stato posizionato il Camper Azzurro, la Lamborghini ed altri mezzi e apparecchiature della polizia stradale.