Cardarelli, auguri nel segno della donazione sangue con Iodice e Finizio Premi a medici e infermieri per il lavoro svolto e videosaluto dei pazienti

Si è svolta stamattina la festa di Natale del Cardarelli che, tradizionalmente, vede la premiazione di medici e infermieri per il lavoro svolto nel corso dell’anno. Quest’anno un particolare focus ha riguardato la donazione di sangue, tema su cui l’ospedale ha realizzato diverse campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo i primari dell’ospedale e avendo quale testimonial di eccezione Peppe Iodice.

Grazie a quest’attività e all’importante lavoro delle associazioni di volontariato nel 2025 sono state 38mila le donazioni di sangue raccolte dal Cardarelli, permettendo così di garantire gli interventi chirurgici, l’assistenza ai pazienti che necessitano di continue trasfusioni e la fornitura di sangue ad altri ospedali del territorio campano.

Nel corso della festa è stato presentato anche il prossimo testimonial della campagna di donazione sangue il cantautore Gigi Finizio. Iodice e Finizio hanno animato la festa di Natale e sono stati premiati con riconoscimenti speciali.



Antonio d’Amore, direttore generale dell’AORN Antonio Cardarelli: “Ringrazio Peppe Iodice e Gigi Finizio per aver condiviso il nostro appello alla donazione di sangue e per essere stati presenti a questa giornata. Il Cardarelli è un punto di riferimento essenziale per l’intero territorio campano per la raccolta e la gestione del sangue. Tuttavia, il fabbisogno è in continua crescita, il solo Cardarelli realizza circa 30.000 interventi chirurgici ogni anno ed abbiamo bisogno di sensibilizzare sempre nuovi donatori a farsi parte attiva in questo processo. Per questo dobbiamo coinvolgere sempre di più giovani affinché diventino donatori abituali; in questo senso il ruolo di testimonial celebri può essere di grande aiuto”.



Durante la festa è stato assegnato un riconoscimento alla dottoressa Daniela Graziano, attuale responsabile del centro di Medicina Trasfusionale per lo straordinario impegno profuso nella raccolta sangue. Inoltre è stato assegnato il premio alla carriera a Fausto De Michele, già a capo del Dipartimento integrato oncoematologico e toraco-polmonare.

Quindi, riconoscimenti ai giovani medici: Ilaria Mataro (Chirurgia Plastica Ricostruttiva - Centro Grandi Ustionati), Francesca Iacobellis (Radiologia Generale e Pronto Soccorso), Alessandro Borrelli (Otorinolaringoiatria), Giuseppe Caruso (Medicina a indirizzo geriatrico).

Di qui la consegna del premio all'équipe infermieristica di Chirurgia 2 per l’informatizzazione e ai primari Paolo Fedelini (Direttore Urologia), Manuela Priolo (Direttore Genetica Medica), Fabio Di Santo (Direttore Ortopedia 2), Raffaella Niola (Direttore Radiologia Vascolare e Interventistica), Maria Carmela Foglia (Direttore Patologia Clinica). A Salvatore Ascione, direttore Gestioni Sistemi Informatici, il riconoscimento per il miglioramento delle performance digitali dell'ospedale.



Il saluto a tutto il personale è stato dato dai pazienti che in un videomessaggio hanno inviato i loro auguri al Cardarelli.

