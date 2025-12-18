Asia Napoli presenta il calendario 2026: ogni mese una Municipalità - FOTO Ruggiero: differenziata in aumento e per le festività potenziati i servizi

"Anche quest'anno abbiamo attività una task force interna per garantire risposte immediate ai turisti ed avere una città sempre pulità”. Domenico Ruggiero, amministratore unico Asia Napoli, assicura il potenziamento dei servizi in vista delle ormai imminenti festività. Ancora una volta previsti numeri da record per il turisto, e l'azienda che si occupa della raccolta differenziata ha predisposto in queste occasioni anche “punti di raccolta straordinari all'interno del centro cittadino”.

Il calendario di Asia Napoli

Il numero uno di Asia lo ha assicurato in occasione della presentazione del calendario 2026 dell'azienda, illustrato questa mattina in via Verdi nella sala del consiglio comunale.

Dall'isolotto di Nisida per il mese di gennaio fino ad arrivare a San Pietro a Patierno attraversando piazza Plebiscito, piazza Municipio ed i Quartieri Spagnoli: ogni mese è dedicato ad una municipalità.

La raccolta differenziata a Napoli

Presentato ieri il bilancio di sostenibilità aziendale, l'incontro di questa mattina è stata anche l'occasione per illustrare le attività svolte ed i risultati conseguiti nel 2025.

“Dal bilancio di sostenibilità emerge un quadro molto positivo, con la raccoltà differenziata a circa il 47 per cento, abbiamo inoltre garantito un ricambio generazionale”.