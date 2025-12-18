Circum: treni assicurati a Natale e Capodanno su linea Napoli-Sorrento Eav comunica novità legate al servizio nei giorni delle festività

A Natale e Capodanno treni della Circumvesuviana assicurati lungo la linea Napoli-Sorrento. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota informa come "a Natale e Capodanno i treni della linea Napoli-Sorrento effettueranno servizio per l'intera giornata a partire dalle ore 7:30, con una sospensione di due ore dalle 14 alle 16". Sempre Eav fa presente che "su tutte le altre linee il servizio avrà inizio alle ore 7:30 e terminerà alle ore 14". Nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, "la circolazione sarà regolare fino alle ore 19 circa, mentre il 26 dicembre il servizio ferroviario inizierà alle ore 8 per proseguire l'intera giornata". Per il programma dettagliato è presente sul sito www.eavsrl.it.