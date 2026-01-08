Restyling lungomare di Napoli: si parte con la terza fase L'assessore Cosenza dettaglia il prossimo step dell'intervento

Il vesuvio imbiancato che si affaccia sul golfo conseva sempre il suo fascino. Una cartolina che nemmeno i cantieri possono rovinare, confermano i turisti che continuano a rilasciare commenti sempre particolarmente positivi della città. Ma per napoletani e commercianti la speranza è che i lavori sul lungomare possano finire il prima possibile.

Difficile dirlo. Perché a breve si entra in una nuova fase, la terza. Il 12 secondo la timeline stabilita dal Comune, maltempo permettendo.

A dettagliare la nuove fase è l'assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza che rivendica: “Siamo entrati nella terza fase da piazza Vittoria, la più delicata perché ci sono anche i ristoranti che noi avvisiamo quando i lavori vengono realizzati in prossimità delle attività”.

Ma i lavori vanno fatti e richiedono necessariamente tempo: “La nuova tecnica che usiamo richiede grande cautela, la parte aperta credo sia molto bella, ci vado spesso a controllare i lavori. Ma per fare i lavori fatti bene ci vuole tempo, meglio un po' di tempo in più e non un lavoro che dopo dieci anni si deve rifare”. Poi l'assessore chiarisce: "Il 12, tempo permettendo, parte la terza fase, bisogna organizzare anche i piccoli cantieri".

E sui tempi Cosenza è perentorio: “Più che la previsione di fine lavoro c'è da fare i lavori nei tempi migliori”.