Napoli, Cosenza: partono i lavori di riqualificazione di Via Posillipo "Il Grande Progetto Collina di Posillipo è nel vivo con lavori già finiti e altri in esecuzione"

"Partono i lavori di riqualificazione di Via Posillipo. Nei prossimi giorni e su due fronti indipendenti. La parte bassa, da Largo Sermoneta a Donn’Anna. La parte intermedia, tra Via Ferdinando Russo e Piazza San Luigi". Così l'assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza che in un lungo post social illustra l'intervento e annuncia i prossimi interventi.

"Il primo lavoro - spiega l'esponente della Giunta - è a cura di ABC (che ringrazio, a partire dal DG Sergio De Marco) e deve limitare la situazione pluridecennale di insufficienza del collettore che genera enormi problemi quando piove, in pratica un fiume di acqua. Come ben sanno i residenti. Di fatto il lavoro è già silenziosamente cominciato da mesi con la pulizia del collettore e del troppo pieno (o scolmatore che dir si voglia) pure abbandonato a se stesso da tanti anni. E che addirittura provocava l’esplosione dei tombini quando pioveva molto. Adesso si parte con l’aggiunta delle nuove condotte del diametro 900 mm (le prime che verranno installate sono in foto, area di cantiere dí Largo Sermoneta). Sarà un lavoro complesso ed impattante sulla viabilità; ABC e Comune hanno studiato come minimizzare il fastidio che comunque è inevitabile. Alla fine del lavoro ci sarà la riqualificazione stradale completa".

"Il secondo lavoro, appalto del Comune di Napoli, è direttamente di riqualificazione stradale ed ambientale. Eliminazione dei sampietrini, nuovi marciapiedi, ripristino di alberature studiato insieme all’assessore al Verde Enzo Santagada. Tutto ovviamente concordato con la Soprintendenza (che ringraziamo)".

Ed ancora, come detto, Cosenza annuncia i prossimi interventi

"A seguire ci saranno altri due lotti per completare del tutto la riqualificazione di Via Posillipo. Tutto finanziato, progetti completi di tutti i pareri, gare per la realizzazione già fatte. Non partono subito solo per diluire e rendere accettabili i disagi.

Insomma il Grande Progetto Collina di Posillipo, fortemente voluto dalla Amministrazione Manfredi, è nel vivo con alcuni lavori già finiti ed altri in piena esecuzione. Un’altra difficile promessa che si sta mantenendo".

