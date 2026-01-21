Turismo a Napoli: incremento di quasi il 60% in due anni Soddisfatta l’assessore Teresa Armato

Prosegue senza sosta il successo di Napoli. In due anni, la città ha registrato un incremento del 58% di turisti.

Perché Napoli è tra le città d'arte preferite dai viaggiatori? E’ la domanda a cui risponde l’assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato che commenta un nuovo dato da record per la città.

“In due anni registrato un aumento delle presenze del 58 per cento”, rileva il Comune.

“Sono tanti i motivi per cui i turisti scelgono la nostra città - commenta Armato-. Insieme alla grande bellezza storica, architettonica, paesaggistica e all'immenso patrimonio culturale, artistico, religioso, ci sono il cibo e l'artigianato a rendere Napoli una città autentica, fortemente identitaria e amata dai viaggiatori di tutto il mondo. Continueremo a lavorare, insieme alla DMO, per rafforzare Napoli come meta dinamica e vivace, presentando la nostra città e le sue ricchezze nelle fiere turistiche e invitando qui da noi operatori del settore turistico nazionale e internazionale per offrire loro esperienze di soggiorno straordinarie”.