Trenitalia, corse straordinarie Metro linea 2 dopo partita Napoli-Chelsea Per un totale di 3.400 posti in piu'

Prosegue l'impegno del Gruppo FS per garantire la mobilita' ed incentivare l'uso dei mezzi pubblici durante i principali eventi sportivi e culturali. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, fara' circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli - Chelsea di Champions League, in programma mercoledi' 28 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Complessivamente saranno 7 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di 3.400 posti in piu', in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli, che consentiranno un piu' agevole deflusso degli spettatori dall'impianto di Fuorigrotta. Per evitare code e' preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security e sara' ammesso a bordo solo chi esibira' regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, indirizzera' i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei restera' aperta fino al termine dell'evento, mentre la stazione di Piazza Leopardi sara' chiusa dalle ore 22:00.