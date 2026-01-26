Giugliano, parte la missione salvezza: ingaggiato Santarelli Arriva un portiere alla corte di Di Napoli

"Vietato mollare". È questo il diktat che ha ribadito più volte Raffaele Di Napoli, neo tecnico del Giugliano a cui la società, dopo l'esonero di Ezio Capuano, ha affidato le speranze salvezza dei tigrotti. L'allenatore, che già in passato aveva guidato la compagine napoletana, proverà a dare la scossa già dalla prossima sfida. "Dobbiamo fare l'impossibile per salvare questa categoria, lo dobbiamo alla piazza e alla proprietà che non sta risparmiando investimenti".

Un aiuto potrebbe arrivare anche dal mercato. Dopo aver già messo a disposizione qualche innesto, la società gialloblù si appresta a completare La rosa.

In giornata è stato ufficializzato l'ingaggio di Lorenzo Santarelli, portiere che andrà a rinforzare il reparto. "In Serie C ha vestito le maglie di Cuneo, Fano, Pontedera, e Pro Sesto. Nella prima parte di stagione ha giocato con la NovaRomentin. Andrà a completare il reparto portieri", ha comunicato la società.