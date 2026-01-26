Al San Carlo l'anteprima nazionale del docufilm #Napoli 2500più10 La storia e il futuro della città attraverso il 3D e l'intelligenza artificiale

E' stato presentato oggi al Teatro di San Carlo - in anteprima nazionale - il docufilm #Napoli 2500più10, un progetto promosso e sostenuto dall'Associazione Costruttori Edili di Napoli, con il proposito di farne dono alla città in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis. #Napoli 2500più10 è un docufilm di Carlo Puca, narrato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, realizzato per raccontare i passaggi storici che in 2500 anni hanno cambiato l'urbanistica della città e quelli che caratterizzeranno la città nella prossima decade.

L'urbanistica è infatti il principale movente nell'evoluzione delle città: è accaduto e accade ovunque nel mondo e Napoli non fa eccezione. Lungo la sua millenaria storia, infatti, tutte le dinamiche artistico-economiche-politico-sociali sono state accompagnate da una mutazione dell'architettura della città. A queste si aggiungono le prospettive e, innanzitutto, il suo 'ritorno al futuro', perché Napoli nasce come città di mare e il suo sviluppo più prossimo - grazie anche alla Coppa America di vela - riguarderà nuovamente il mare, lungo la linea di costa che va da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio (e anche oltre, da Pozzuoli a Castellammare di Stabia).

Prima della proiezione, i saluti del presidente dell'Acen, Antonio Savarese, del Past president, Angelo Lancellotti, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Per realizzare #Napoli 2500più10 sono state anche utilizzate - per la prima volta in Italia per questo tipo di produzione - le più sofisticate e avanzate tecnologie applicate all'audiovisivo, ovvero quelle sviluppate con il 3D e l'intelligenza artificiale, che permettono di ricostruire qualsiasi ambiente di ogni epoca storica.