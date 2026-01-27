Via Acton, disagi senza fine: dopo le buche arriva l'acqua

Nuova beffa per via Acton. Non bastavano le buche nell’asfalto che ormai si susseguono da settembre.
Ora la strada diventa un lago e allora si corre ai ripari con i lavori notturni dell'Abc. E’ un vero e proprio pasticcio quello della strada da poco rifatta: per effetto delle piogge il manto stradale si allaga e nelle ore più calde il traffico va in tilt.
Ieri è stata letteralmente invasa dall’acqua, scatenando la rabbia e l'indignazione degli automobilisti. i buchi nell’asfalto si susseguono ormai da settembre e nonostante i rattoppi degli ultimi giorni I disagi continueranno fino a che il problema della “stagnazione” non sarà risolto del tutto.
La consolazione è che si lavorerà di notte per non gravare troppo sui cittadini e non aumentare i disagi. In molti si lamemntano che manca manutenzione che i lavori troppo spesso non vengono eseguiti a regola d’arte.