Via Acton, disagi senza fine: dopo le buche arriva l'acqua Il fenomeno della stagnazione. Il Comune interviene con lavori notturni

Nuova beffa per via Acton. Non bastavano le buche nell’asfalto che ormai si susseguono da settembre.

Ora la strada diventa un lago e allora si corre ai ripari con i lavori notturni dell'Abc. E’ un vero e proprio pasticcio quello della strada da poco rifatta: per effetto delle piogge il manto stradale si allaga e nelle ore più calde il traffico va in tilt.

Ieri è stata letteralmente invasa dall’acqua, scatenando la rabbia e l'indignazione degli automobilisti. i buchi nell’asfalto si susseguono ormai da settembre e nonostante i rattoppi degli ultimi giorni I disagi continueranno fino a che il problema della “stagnazione” non sarà risolto del tutto.

La consolazione è che si lavorerà di notte per non gravare troppo sui cittadini e non aumentare i disagi. In molti si lamemntano che manca manutenzione che i lavori troppo spesso non vengono eseguiti a regola d’arte.