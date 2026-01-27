McTominay: "Napoli - Chelsea? Dobbiamo vincere, faremo di tutto" Il centrocampista a Sky: "Contro la Juve abbiamo dato tutto. Ora dobbiamo crescere"

Alla vigilia della sfida decisiva del “Maradona” tra Napoli e Chelsea, ultimo turno di Champions League Scott McTominay suona la carica. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista azzurro non usa giri di parole: «Ogni partita è importante e questa la dobbiamo vincere perché può cambiare molto nella nostra stagione. Faremo di tutto per riuscirci». Parole che raccontano il peso specifico del match, con in palio l’accesso ai play-off.

Lo scozzese conosce bene l’avversario: «Ho affrontato tante volte il Chelsea, è una grande squadra con un grande allenatore e ottimi giocatori. Sarà una partita complicata». Rispetto massimo, dunque, ma nessun timore reverenziale. Il Napoli è chiamato a una prova di maturità, soprattutto dopo il ko contro la Juventus. «È stata una partita difficile contro una buona squadra – spiega McTominay – noi abbiamo dato tutto come sempre. Ora dobbiamo continuare a crescere».

Testa al presente, quindi, e concentrazione totale su una gara che può rappresentare una svolta. Il Napoli si affida anche all’esperienza e alla personalità di McTominay per trasformare il Maradona in un fattore decisivo e rilanciare la propria corsa europea. Una notte da dentro o fuori, da affrontare con coraggio e fame.