Vomero: tanti gli alberi morti o abbattuti senza essere sostituiti Appello di Capodanno all'assessore comunale al verde per la loro ripiantumazione

"Sono tante le proteste e gli appelli che da tempo vengono inoltrati dagli abitanti del quartiere collinare del Vomero per chiedere all'amministrazione comunale partenopea che le numerose formelle tuttora ancora vuote, alcune delle quali, nel frattempo, addirittura coperte con una lastra di cemento, vengano riempite con nuove essenze arboree, senza che però gli uffici competenti provvedano a quanto richiesto".

A segnalare ancora una volta l'annoso problema, lanciando l'ennesimo Sos è Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero.

"In diversi casi - puntualizza Capodanno - addirittura è ancora presente la ceppaia, che andrebbero rimossa per fare spazio alla piantumazione di nuove alberature. L'ultimo albero abbattuto nei giorni scorsi si trovava in via Alvino, nei pressi dell'incrocio con via Cimarosa, lasciando però una parte del tronco ancora in sito.

Purtroppo il Vomero attualmente ha il triste primato di essere uno dei quartieri meno verdi d'Europa - continua Capodanno - e se non esistesse sul suo territorio il parco della villa Floridiana, il quale notoriamente versa anch'esso da tempo in uno stato d'incuria e d'abbandono, con molte aree ancora interdette al pubblico con barriere metalliche, la situazione sarebbe ancora peggiore. Di fatto l'opera di cementificazione avvenuta oltre mezzo secolo addietro ha eliminato le tante aree verdi che avevano fatto conoscere il Vomero come "quartiere dei broccoli", sostituendole con palazzoni di sette piani e oltre.

In particolare - sottolinea Capodanno - le alberature stradali, costituite per lo più da filari di platani centenari, che hanno in passato costituito una delle caratteristiche del quartiere collinare partenopeo, sono affette da tempo da numerose patologie, a partire dal cosiddetto cancro rosa, ma anche infestate dal tingide del platano, del quale tanto si è parlato anche negli anni scorsi, senza che però risulti che siano stati messi in campo interventi per debellarlo.

Le suddette patologie le hanno di fatto decimate, senza che si provvedesse alla sostituzione nel frattempo delle essenze morte o abbattute.

E' auspicabile - conclude Capodanno - che, oltre agli interventi di potatura, da effettuarsi in questo periodo, visto che la maggior parte degli alberi raggiunge i piani alti dei palazzi, si proceda, in tempi rapidi, alla messa a dimora di nuove essenze arboree lungo le strade del quartiere sia nelle fonti che ne sono da tempo prive, previa rimozione delle ceppaie, laddove ancora in sito, sia sostituendo le alberature nel frattempo morte".

Al riguardo Capodanno sollecita interventi immediati da parte degli uffici comunali che fanno capo all'assessore al verde, Santagada.