Ruba telefonino e tenta "cavallo di ritorno": arrestato un 31enne delle Guinea Napoli: L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, dovrà rispondere di estorsione

La polizia ha arrestato un 31enne originario della Guinea, con precedenti e irregolare sul territorio nazioanle, per estorsione.

In particolare, una persona si è recata presso gli uffici di polizia per denunciare di aver subito il furto del proprio telefono cellulare da parte di un uomo che gli aveva chiesto la somma di 400 euro per la restituzione del maltolto.

Proprio in sede di denuncia, la vittima è riuscita a mettersi in contatto telefonico con il 31enne, riuscendo a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro e, grazie alle indicazioni degli operatori, a non destare sospetti.

Gli agenti del commissariato Viacaria- Mercato si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento e hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato che è sopraggiunto pochi istanti dopo.

Quest’ultimo, dopo aver ricevuto la somma pattuita dalla vittima ha restituito il cellulare ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori.