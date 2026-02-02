Napoli e provincia: controlli nei locali notturni per evitare tragedie In una discoteca 650 ragazzi, più del numero consentito

I carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano i controlli nei locali notturni affinché non si ripetano tragedie.

Controlli effettuati per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone. Dopo l’operazione effettuata a Sant’Antimo, è stata la volta di Somma Vesuviana.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme ai vigili del fuoco hanno controllato un locale notturno di via Pomigliano.

All’interno della discoteca 650 ragazzi, più del numero consentito, che sono stati fatti allontanare senza problemi di ordine pubblico.

Durante l’operazione militari e vigili de fuoco hanno riscontrato la mancanza dei dispositivi antiincendio e il numero degli estintori era insufficiente.

Il numero dei presenti era superiore alla capienza prevista che è di 300 persone. Il presidente dell’associazione che gestisce il locale è stato denunciato.



All’esterno del locale e nelle zone limitrofe i carabinieri hanno identificato 27 persone e controllato 22 veicoli sequestrando 5 auto.