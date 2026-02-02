Violenza Askatasuna, Alviti: "Ergastolo a chi ha picchiato l'agente" Solidarietà espressa dal presidente dell'associazione nazionale guardie giurate

Unanime la condanna del mondo dell'associazionismo all'indomani della manifestazione nazionale tenutasi a Torino, organizzata dagli antagonisti di Askatasuna dopo lo sgombero del centro sociale in corso Regina Margherita 47.

"Unanime la condanna che arriva dal panorama politico nei confronti degli episodi di violenza verificatisi a pochi metri dall'immobile. Ma serve di più. Ergastolo a chi ha picchiato l'agente.

Oltre un'ora di guerriglia urbana tra lanci di oggetti, vetri, forti esplosioni di bombe carta e fuochi d'artificio, ma anche bastoni, sbarre di ferro. Un blindato della polizia dato alle fiamme, un poliziotto accerchiato e colpito con calci e martellate.

E' la solidarietà espressa dal presidente dell’associazione nazionale guardie giurate Giuseppe Alviti, già medaglia d’ argento al valor civile.

"Chi oltraggia la divisa con violenza, lo ripeto, merita l'ergastolo onore alla polizia di stato e ai suoi agenti".