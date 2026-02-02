"Marescià voglio cambiare vita, i miei genitori non meritano tutto questo" Carabinieri arrestano reo confesso nel napoletano

"Marescià voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo". Siamo a San Giorgio a Cremano e nella stazione dei carabinieri entra un uomo.

I carabinieri già lo conoscono per vicende giudiziarie passate. Ha 27 anni ed è del posto. Entra in caserma, mette le mani nelle tasche e, prima di sedersi, poggia sulla scrivania del carabiniere un involucro con all’interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisone.

Tra il silenzio e l’incredulità la frase del 27enne. La motivazione del gesto è chiara. Vuole smettere di fare quella vita ma non vuole farla franca. Con i genitori che non accettano questa scelta di fare lo spacciatore e la sua dipendenza dalla droga è tutti i giorni una guerra e lui vuole dare un segnale forte.



I carabinieri, a quel punto, lo arrestano e vanno anche a casa del 27enne dove trovano un’altra dose di cocaina in presenza del reo confesso e dei suoi genitori.

L’uomo deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è a casa agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.