Movida nel centro storico a Napoli: è stato un week end blindato Controlli orientati soprattutto sulla sicurezza nei locali dopo la strage di Crans Montana

Movida in città a Napoli. Polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale con il supporto del personale dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel centro storico.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 20 persone e controllato diversi esercizi commerciali, di cui 3 sottoposti a chiusura per la presenza di lavoratori in nero, assenza di estintori e segnaletica sulla sicurezza, per scarse condizioni igienico- sanitarie, difformità sull’impatto acustico, mancanza di Scia alimentare e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito, elevando sanzioni amministtrative per oltre 15.000 euro.