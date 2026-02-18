Teatro Sannazaro in fiamme: la solidarietà del Teatro Nazionale di Napoli Il messaggio di solidarietà dopo il drammatico incendio

Si moltiplicano i messaggi di vicinanza e solidarietà dopo il drammatico incendio che ha coinvolto il Teatro Sannazaro.



Il Teatro Nazionale di Napoli, appresa con profondo rammarico la notizia del tragico incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro di via Chiaia, esprime la più sincera vicinanza e solidarietà.

In questo momento di grande difficoltà, la presidenza, la direzione e tutto lo staff del Teatro Nazionale di Napoli si stringono alle persone coinvolte, manifestando il proprio sostegno a Lara Sansone, Sasà Vanorio e a tutte le maestranze del teatro, patrimonio prezioso della vita culturale cittadina.

Queste le parole del Presidente Luciano Cannito, del direttore artistico Roberto Andò e del direttore generale Mimmo Basso

“Oggi è un giorno di grande dolore per la cultura partenopea. L’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, simbolo di storia e arte dal 1847, ci lascia sgomenti. Siamo vicini a tutti i lavoratori, agli artisti e al pubblico che hanno fatto vivere quel palcoscenico. Come Teatro Nazionale di Napoli, siamo accanto ai colleghi e alle maestranze. Offriremo tutto il sostegno e la collaborazione possibili affinché il teatro torni presto a rivivere.”