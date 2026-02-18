Seguita da tre persone, colpita alle spalle e rapinata: preso uno dei malviventi Determinante l'intervento di una guardia giurata prima dell'arrivo dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un 17enne che poco prima si era reso protagonista di una rapina. Manca poco alle 19:00 a chiamare la centrale operativa dei carabinieri è una guardia giurata.

Piazza Cenni, un 17enne poco prima insieme dei altri due ragazzi ha rapinato una donna. La guardia giurata è intervenuta.

I militari arrivano sul posto e ricostruiscono la vicenda. I tre ragazzi sono nella metro “centro direzionale” e puntano una ragazza.

Abiti scuri, cappuccio indossato e fare guardingo. La vittima è li a pochi metri da loro e sta parlando al telefono quando si sente colpire alle spalle. Il colpo è forte e la pietrifica. Uno dei tre ragazzi scappa con lo smartphone.

I tre fuggono ma uno di questi viene bloccato dalla guardia giurata che ha chiamato i carabinieri. La vittima è sotto shock e viene aiutata da alcuni passanti. Per lei una prognosi di 10 giorni.

Dello smartphone non c’è traccia. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare gli altri due responsabili. Il 17 enne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.