Boscoreale, via ai lavori di restyling del campo sportivo di "Villa Regina" Presente anche il vicepresidente della Regione, Mario Casillo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Villa Regina, nel complesso sportivo del Piano Napoli di via Settetermini a Boscoreale. Partiti ufficialmente i lavori del primo lotto di interventi, per un importo di circa 1,7 milioni di euro finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli.

Il progetto prevede la riqualificazione del manto erboso con l’installazione di un nuovo manto sintetico, il restyling dei locali spogliatoi e la sistemazione delle tribune, con l’obiettivo di restituire alla città un impianto moderno, funzionale e sicuro. I lavori del primo lotto avranno una durata stimata di circa un anno.

È inoltre in fase di aggiudicazione la gara per il secondo lotto, che riguarderà la riqualificazione dei campi polivalenti destinati a tennis, basket e pallavolo, nell’ottica di creare un’area di aggregazione e socialità per il quartiere e per l’intera comunità.

"L’avvio dei lavori al Campo Sportivo di Villa Regina rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Questo intervento era uno dei punti del nostro programma elettorale e oggi diventa realtà. Stiamo restituendo ai cittadini uno spazio da vivere, dove praticare sport e rafforzare il senso di appartenenza al quartiere. Nei prossimi giorni apriremo il cantiere ad associazioni, cittadini, comitati di quartiere e consiglieri comunali per mostrare concretamente lo stato di avanzamento dell’opera e condividere questo percorso con la città", ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro.

Presente all’avvio del cantiere anche il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo che ha dichiarato: "L’inizio dei lavori di riqualificazione del Campo Sportivo di Villa Regina si inserisce in un più ampio programma di interventi che stiamo portando avanti in questi anni nel quartiere".