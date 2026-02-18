Trapianto Domenico: in tarda mattinata riunione esperti su trapiantabilità Attesa al "Monaldi"

Attesa a Napoli per la valutazione del team di esperti riuniti all'ospedale Monaldi sulla trapiantabilità del bimbo di 2 anni ricoverato in terapia intensiva e, di conseguenza, sulla compatibilità del cuore la cui disponibilità per il trapianto è emersa nella serata di ieri. Nella tarda mattinata di oggi al Monaldi si riunisce l'Heart Team organizzato dall'Azienda ospedaliera dei Colli con la partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico. Le strutture che hanno dato conferma di presenza all’Heart Team sono il Bambino Gesù di Roma (professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio), Azienda Ospede Università Padova (professor Giuseppe Toscano), il Papa Giovanni XXIII di Bergamo (dottor Amedeo Terzi) e il Regina Margherita di Torino (professor Carlo Pace Napoleone).