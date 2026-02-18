Campionati europei giovanili di karate, oro a due studenti della Parthenope Sul gradino più alto Luigi Di Rubba e Vincenzo Pappalardo

Hanno conquistato l'oro ai Campionati europei giovanili di karate a Limassol - Cipro, consentendo all'Italia di raggiungere il gradino più alto del podio della manifestazione internazionale. Luigi Di Rubba e Vincenzo Pappalardo, studenti del Corso di Scienze Motorie dell'Università Parthenope, hanno raggiunto questo prestigioso riconoscimento dopo anni di impegno, costanza e dedizione.

Luigi e Vincenzo, accomunati dallo stesso percorso universitario (Luigi iscritto al primo anno e Vincenzo al secondo) e compagni di squadra, hanno sconfitto la Francia nella competizione a squadre under 21, raggiungendo il prestigioso e meritato traguardo. Vincenzo, oltre all'oro a squadre, vince quest'anno anche un bronzo nella competizione individuale.

Luigi vince il secondo oro agli europei, dopo quello alle competizioni under 18 del 2024 e dopo aver vinto un argento agli individuali under 16: "Vincere l'Europeo per la seconda volta - ha commentato - è stata un'emozione indescrivibile: un mix di gioia, adrenalina e orgoglio per tutto il lavoro fatto. Questa vittoria mi dà ancora più forza per continuare a migliorarmi e per raggiungere obiettivi sempre più importanti".

"Un risultato fantastico - ha sottolineato il Rettore, prof. Antonio Garofalo - che ci inorgoglisce. Siamo fieri di avere studenti come Luigi e Vincenzo che, con costanza e determinazione, sono riusciti a coniugare l'impegno universitario con la pratica sportiva agonistica, raggiungendo livelli altissimi che portano lustro a tutta l'Italia. Il nostro Ateneo riserva particolare attenzione ai giovani che desiderano completare il loro percorso di studio, senza sacrificare la sana passione dello sport".