Sono arrivati all'ospedale Monaldi gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire tutti i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. Dopo l'acquisizione della documentazione a Napoli si trasferiranno all'ospedale di Bolzano per acquisire altro materiale documentario. E' atteso invece l'arrivo del team di esperti che dovrà valutare la compatibilità del cuore nuovo, disponibile da ieri sera, da impiantare sul bambino
Cuore "bruciato", arrivati al Monaldi gli ispettori del Ministero della Salute
