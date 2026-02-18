Incendio teatro, nulla sarà più come prima: solidarietà e vicinanza Capodanno: "Le istituzioni si attivino subito per restituirlo alla città"

Apprendo con profondo dolore e sgomento del devastante incendio che ha colpito il teatro Sannazaro, storica eccellenza culturale del quartiere Chiaia e simbolo dell’identità napoletana.

Un simile evento rappresenta una ferita aperta non solo per la proprietà, gli artisti e le maestranze tutte ma per l’intera comunità napoletana e campana". Così in una nota Gennaro Capodanno.

"Esprimo la mia più sentita vicinanza e solidarietà a tutti coloro che quotidianamente rendono vivo questo tempio della commedia napoletana. Il Sannazaro, con la sua cupola crollata e i danni stimati in decine di milioni, merita ogni sostegno per una rapida rinascita.

Si confida al riguardo nell’impegno delle Istituzioni nazionali e locali, segnatamente della Regione Campania e del Comune di Napoli, per restituire alla città questo patrimonio inestimabile di storia, di cultura e di spettacolo".