Tornano a tremare i Campi Flegrei: tripla scossa di terremoto nella notte

Dopo un periodo di relativa tregua tornano a tremare i Campi Flegrei. Tre le scosse registrate dagli strumenti dell'osservatorio vesuviano nelle scorse ore.
Le prime due sono avvenute a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, di magnitudo 2.8 e 2.3 poco dopo le 23 di ieri sera.
La terza, invece, di magnitudo 2 pochi minuti prima di mezzanotte e mezza.
Ingv ha fatto sapere che si tratta di uno sciame sismico in corso, anche se dall’inizio di febbraio si segnala una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo.
Il movimento tellurico, avvenuto a circa tre chilometri di profondità, è stato distintamente avvertito in tutta l'area dei Campi Flegrei ed anche nei quartieri occidentali di Napoli.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma i Comuni hanno avviato il monitoraggio - come da prassi - per valutare eventuali criticità.