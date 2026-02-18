"Questo non è tuo figlio, dammelo": tenta di rapire bimbo al supermercato Momenti di terrore per una mamma e il figlio: carabinieri arrestano 45enne

Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto su una tentata rapina di un bambino.

I militari si precipitano al supermercato Md di via Atellana, dove discutono con la titolare e alcuni dipendenti. Poi acquisiscono le immagini di videosorveglianza.

Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa.

Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro.

E’ visibilmente ubriaco, è in compagnia di altre due persone ma poi decide di avvicinarsi alle due donne che sono davanti alla porta scorrevole.

“Questo non è tuo figlio, dammelo!”, dice l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni.

La donna inizialmente non realizza, il piccolo corre avanti e indietro davanti al market.

L’uomo si avvicina al bambino e tenta di prenderlo in braccio. Interviene anche l’amica della donna che si frappone. Lui non si arrende e prova ad afferrare il piccolo. “Mamma”, urla spaventato il bambino. A quel punto la donna mette il proprio figlio dietro di sé e entra nel supermercato all’altezza delle casse.

L’uomo le segue e anche all’interno del market prova ad afferrare il bambino. Interviene una cassiera che fa da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda.

L’uomo indietreggia, scappa e si allontana.

Intanto, davanti al supermercato, arriva il papà del bimbo. E’ fuori con l’auto e la donna ci si fionda dentro con suo figlio. E’ talmente scossa che non dirà una parola e non racconta cosa è appena accaduto. La famiglia arriva a casa e poco dopo bussano alla porta: sono i carabinieri che hanno appena ricostruito i fatti e che hanno visto tutto grazie alle immagini delle telecamere. La donna scoppia a piangere e racconta quegli attimi di paura.

I militari trovano il 45enne che bazzica ancora nei pressi del market e lo arrestano.

L’uomo è stato trasferito in carcere, deve rispondere di tentato sequestro di persona.