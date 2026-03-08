Il mercato di via Metastasio a Fuorigrotta riapre dopo l'incendio Ultimate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura

Dopo il sopralluogo degli assessori Teresa Armato e Antonio De Iesu con polizia municipale, Asia e Napoli servizi, riapre il mercato di via Metastasio a Fuorigrotta.

L’attività era stata interessata venerdì da un incendio, che aveva provocato danni e indotto il sindaco Manfredi a firmare l’ordinanza di sospensione del mercato.

Completate le attività di bonifica degli ambienti e di messa in sicurezza, riapre uno dei punti di riferimento per ambulanti e residenti della decima municipalità di Napoli.

«Abbiamo verificato il reale stato dei luoghi per capire se fosse possibile disporre la riapertura del mercato nel più breve tempo possibile, tutelando la salute dei cittadini e di tutti gli operatori del mercato, che è e resta una priorità; e garantendo, al tempo stesso, la ripresa dell'attività di un mercato che è punto di riferimento non solo della Municipalità 10. Ieri pomeriggio, Napoli Servizi ha iniziato a pulire e rimettere in sesto le aree per la riapertura», le parole dell'assessora Teresa Armato.