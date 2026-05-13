Porta Capuana: elevate sanzioni al codice stradale per oltre 2000 euro Prosegue l'offensiva dei carabinieri

I carabinieri della compagnia Napoli stella insieme ai militari del Nucleo Radiomobile e Compagnia Carabinieri Speciale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare la criminalità diffusa nell’are di Porta Capuana.



Nel corso del servizio sono state identificate 90 persone e 50 i veicoli controllati. Elevate sanzioni al codice della strada per un totale di 2 mila e 800 euro circa.



Effettuati anche controlli presso gli esercizi commerciali insieme al personale dell’Asl di Napoli.



Controllato un bar. Durante l’ispezione è stata riscontrata una non conformità grave e elevata una sanzione amministrativa di mille euro. Mentre per un esercizio commerciale è stata riscontrata una non conformità grave e una sanzione amministrativa di 2 mila euro. Sequestrati anche 7 chili di alimenti privi di tracciabilità.