Accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione: operazione della polizia

Dalle prime luci dell’alba, la polizia con il coordinamento della procura della repubblica di Napoli, sta conducendo tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.
I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal procuratore della repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell’aula Beatrice della Procura.