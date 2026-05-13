Accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione: operazione della polizia Il blitz all'alba in diverse città italiana tra cui Napoli

Dalle prime luci dell’alba, la polizia con il coordinamento della procura della repubblica di Napoli, sta conducendo tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal procuratore della repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell’aula Beatrice della Procura.