Al via i lavori al Virgiliano: "Luogo simbolo di Napoli" Quasi un milione di euro per riqualificare l'area verde

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione del Parco Virgiliano, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, grazie a un finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana per un importo complessivo di 921.342,12 euro.

L’intervento prevede una riqualificazione complessiva dell’area verde, con particolare attenzione al potenziamento dell’impianto botanico. In programma l’inserimento di nuovi filari alberati e di specie arbustive tipiche della macchia mediterranea, con l’obiettivo – come sottolineato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi – di rafforzare il ruolo del parco come infrastruttura verde strategica e di valorizzarne la funzione ambientale a tutela dell’ecosistema costiero della collina di Posillipo.

Sul piano edilizio, i lavori riguarderanno la rifunzionalizzazione delle aree gioco, il recupero dei servizi igienici presenti sul pianoro e il restauro della cavea, spazio destinato all’aggregazione culturale che potrà così tornare pienamente fruibile. Prevista inoltre l’installazione di nuovi arredi urbani e la realizzazione di uno spazio panoramico attrezzato e accessibile presso il suggestivo belvedere di Ischia.

Il nuovo intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del parco e si affianca ai lavori già in corso finanziati nell’ambito del Piano Sostegno Obiettivi Pnrr Grandi Città. Questi hanno già interessato i piloni monumentali del portale, il rifacimento del piazzale di ingresso e la riqualificazione dei servizi della cavea.

Ulteriori opere, ormai in fase di completamento e finanziate con fondi di gestione del Servizio di Gestione e Progettazione Grandi Parchi Urbani, hanno riguardato la messa in sicurezza, il censimento e le analisi del patrimonio arboreo, oltre al ripristino dei servizi igienici nell’area della Valle dei Re.

“L’avvio di questi lavori rappresenta un ulteriore passo concreto verso la restituzione del Parco Virgiliano alla città, quale luogo simbolo di Napoli con uno straordinario valore paesaggistico e ambientale”, ha dichiarato l’assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada. “L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione della collina di Posillipo, con numerosi cantieri finalizzati a restituire decoro agli assi viari principali del quartiere”.