Soccorso a senza fissa dimora: clochard accolti nelle strutture comunali Ripulito il bivacco sotto il cavalcavia di piazza Di Vittorio

L’Unità di strada dei Servizi Sociali del Comune di Napoli, con il supporto dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, è intervenuta nell’area sottostante il cavalcavia di piazza Di Vittorio, nella III Municipalità, per prestare assistenza a una decina di persone senza fissa dimora. Alcune di loro hanno accettato il trasferimento presso la struttura comunale di via De Blasis, dove potranno trascorrere la notte in condizioni di sicurezza e protezione.

Successivamente, gli operatori di ASIA sono intervenuti nell’area per la rimozione dell’accampamento e la raccolta di diversi quintali di rifiuti e materiali ingombranti. L’intera zona è stata quindi sottoposta a lavaggio e igienizzazione. Lo rende noto il Comune di Napoli.

"Attraverso questi interventi, così come quelli effettuati nei giorni scorsi in altre zone della città, l’amministrazione comunale intende da un lato offrire sostegno alle persone più fragili e, dall’altro, garantire il decoro urbano e la piena fruibilità degli spazi pubblici - si legge nella nota di Palazzo San Giacomo -. L’operazione è stata coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello: una struttura voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e realizzata con il coinvolgimento degli assessorati, dei Servizi comunali e delle Municipalità, con il contributo operativo di tutte le società partecipate".

