Epatite A: al Cotugno 14 nuovi casi nella giornata di oggi Diversi sindaci stanno emettendo ordinanze per contenere la diffusione del virus

Si rafforza l’allerta in Campania per i casi di Epatite A, alla luce dei nuovi dati che arrivano dall' Ospedale Cotugno, punto di riferimento nazionale per la cura delle malattie infettive.

Nel corso della giornata sono stati registrati 14 nuovi casi, che portano a 50 il numero dei pazienti attualmente ricoverati nei reparti di degenza della struttura napoletana. Nonostante l’incremento, fonti sanitarie riferiscono che le condizioni cliniche dei pazienti non destano particolare preoccupazione, non essendo stati segnalati quadri critici.

L’aumento dei contagi, tuttavia, ha spinto le istituzioni locali ad adottare misure preventive. In diversi comuni del territorio, infatti, i sindaci stanno firmando ordinanze urgenti per limitare il rischio di diffusione del virus, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare.

Tra i provvedimenti più diffusi, il divieto di consumo e somministrazione di frutti di mare crudi, ritenuti uno dei principali veicoli di trasmissione dell’infezione. Misure di questo tipo sono state già adottate in realtà come Acerra e Montesarchio, dove le amministrazioni comunali hanno scelto la linea della massima precauzione.

Parallelamente, viene rafforzata anche l’attività di controllo da parte delle autorità competenti, con verifiche sulla filiera alimentare e sulla vendita, soprattutto per contrastare eventuali fenomeni di abusivismo.

L’obiettivo resta quello di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica, mentre si invita la popolazione a seguire comportamenti prudenti, evitando il consumo di alimenti a rischio e attenendosi alle indicazioni delle autorità sanitarie.