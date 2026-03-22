Epatite A: otto nuovi casi al Cotugno

Continua il monitoraggio dei casi di Epatite A in Campania, con un aggiornamento che arriva dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in merito alla situazione registrata presso l’Ospedale Cotugno.
Secondo i dati aggiornati alle ore 13 di oggi, sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV registrati al pronto soccorso della struttura napoletana. Sale così a 54 il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati nei reparti di degenza.
Nonostante l’incremento, la Direzione sanitaria sottolinea come le condizioni cliniche dei pazienti non presentino al momento elementi di criticità, mantenendo quindi sotto controllo il quadro complessivo.
L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha attivato un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno, con l’obiettivo di adeguare tempestivamente la disponibilità dei posti letto in base alle necessità. Allo stato attuale, viene precisato, non si registrano criticità dal punto di vista assistenziale.
Le autorità sanitarie evidenziano inoltre come le misure messe in campo dalla Regione Campania e dai Comuni, insieme al rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte dei cittadini, rappresentino strumenti fondamentali per contenere la diffusione del virus.
L’attenzione resta alta, ma il sistema sanitario regionale continua a gestire la situazione senza particolari emergenze, puntando su prevenzione, controlli e informazione.